G20 Salute: von der Leyen, speranza di oggi è grazie a donne e uomini di scienza

- Se oggi c'è una speranza è grazie alle donne e agli uomini che hanno dedicato la loro vita alla scienza. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aprendo i lavori del Summit globale sulla Salute in corso oggi a Roma. "Stiamo lavorando da 9 mesi al summit" e "oggi parleremo delle lezioni apprese dalla pandemia", ha detto. "La prima lezione che ho imparato è quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quanto le persone al governo hanno bisogno di lavorare con persone come voi: scienziati, esperti, lavoratori della sanità, fondazioni, aziende farmaceutiche, organizzazioni della società civile. Non dimenticherò mai quanto la comunità scientifica ci ha aiutato nel peggiore momento della pandemia", ha aggiunto. "Se oggi abbiamo una speranza è grazie alle donne e agli uomini che hanno dedicato la loro vita alla scienza, a una carriera difficile e a volte senza riconoscimento", ha continuato. Von der Leyen ha quindi ringraziato la comunità scientifica e ha spiegato che oggi si discuterà "di come dare finanziamenti sostenibili per la preparazione sanitaria". La presidente ha annunciato "un nuovo forum globale sulla politica della salute", che sarà "annuale" e "porterà insieme i partner globali nel dialogo politico". (Res)