G20 Salute: Draghi, dobbiamo vaccinare tutto il mondo e farlo alla svelta

- Mentre il mondo si prepara alla prossima pandemia, la priorità deve essere quella di garantire che tutti noi superiamo quella attuale insieme: bisogna vaccinare tutto il mondo e farlo velocemente. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel saluto di benvenuto al Summit globale sulla salute in corso oggi a Roma. Draghi ha ringraziato i co-presidenti del gruppo scientifico del summit, il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, e il professor Peter Piot. “La vostra relazione ha fornito una guida essenziale per le nostre deliberazioni e, in particolare, per la Dichiarazione di Roma che presenteremo oggi”, ha detto Draghi che poi ha ringraziato anche “le oltre 100 organizzazioni non governative e della società civile che hanno preso parte alla consultazione tenutasi ad aprile in collaborazione con Civil 20” e in particolare Global Citizen per aver organizzato “Vax Live: Il concerto per riunire il mondo”. “L'evento ha raggiunto milioni di persone e ha sensibilizzato sul tema principale e sugli obiettivi del Summit globale sulla salute. Ha permesso di garantire 26 milioni di dosi di vaccino da parte di governi, filantropi e settore privato da donare a paesi a basso e medio reddito, più altri 302 milioni di dollari per strumenti medici”, ha detto Draghi. (Les)