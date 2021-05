Covid: nelle Marche 176 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 3.168 tamponi: 1.627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8 per cento). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 176 (34 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). Lo rende noto Servizio sanità della Regione. (Ren)