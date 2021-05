Covid: Bankitalia, da Dad ricadute importanti su famiglie e studenti, donne penalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La didattica a distanza ha avuto ricadute marcate ed eterogenee tra le famiglie e gli studenti che, se non affrontate tempestivamente, potrebbero rivelarsi durature: da un lato ha reso più rilevante per i processi educativi il contesto socio-economico delle famiglie, aumentando presumibilmente i divari negli apprendimenti e il rischio di dispersione scolastica; dall’altro potrebbe aver ampliato i divari di genere nella partecipazione al mercato del lavoro. È quanto rileva uno studio della Banca d’Italia sugli effetti della didattica a distanza su studenti e famiglie. “Sono le donne che hanno aumentato maggiormente il tempo dedicato ai carichi domestici durante la pandemia: le ricadute potrebbero essere più marcate nelle regioni meridionali, in cui l’attaccamento femminile al mercato del lavoro è già basso e in media le scuole del primo ciclo sono state chiuse più a lungo”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato come l’aumento del tempo per la cura dei figli comporti anche difficoltà di conciliazione vita-lavoro per le famiglie. Tra i nuclei con figli iscritti al primo ciclo di istruzione, scrive Bankitalia, circa il 22 per cento dichiara che almeno un componente ha dovuto ridurre l’orario di lavoro o smettere di lavorare per accudire i figli nei mesi di marzo e aprile dello scorso anno. Un aiuto, si legge nel documento, potrebbe arrivare dallo smart working, anche se “può avere ricadute negative sulla produttività”. (Rin)