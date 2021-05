Covid: Ats Milano, 371 casi positivi e 4.894 persone isolate nella settimana 10-16 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 10 al 16 maggio Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 371 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. Si tratta di 308 alunni e 63 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è 4.894: 4.754 alunni e 140 operatori. "Anche questa settimana - spiega il dottor Marino Faccini, Direttore della UOC Medicina Preventiva delle Comunità-Malattie Infettive di Ats Milano - si conferma il trend in calo dei casi positivi e dei relativi isolamenti in coerenza con il quadro epidemiologico generale". Dei 371 positivi, 18 sono del Nido, 51 della scuola dell’infanzia, 135 della scuola primaria, 68 della secondaria di primo grado e 99 di quella di secondo grado. (Com)