Sanità: Caroli (Milano in Salute), al Global Health Summit rilanciato concetto di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Global Health Summit, in corso oggi a Roma, co-presieduto dall'Italia e dalla Commissione europea, la lista 'Milano in Salute' sostiene l'iniziativa e rilancia il grande tema della sanità al servizio di tutta la comunità. Per Francesco Caroli, coordinatore della lista 'Milano in Salute', "il Global Health Summit 2021 riporta al centro del dibattito mondiale lo spirito del multilateralismo, ovvero l'idea che alcune sfide, come quella del cambiamento climatico e della salute, debbano per forza essere affrontate da tutti e con una strategia comune". "D'altro canto – prosegue Caroli – salute, ambiente, economia e welfare rappresentano tematiche indissolubilmente legate tra di loro e per questo debbono essere gestite da una politica comune". "La dichiarazione di Roma – prosegue Caroli –, ovvero il documento che verrà approvato a conclusione del summit, rappresenterà quindi il manifesto più forte per tutti coloro che, come noi, desiderano salvaguardare il concetto di comunità, partendo da ciò che per essa è più sacro: la salute. In questo modo, dopo una stagione di divisioni e conflitti, la speranza è quella di riportare alla ribalta la parte migliore di ognuno di noi e l'idea che la collaborazione sia l'unico modo efficace per rispondere ai problemi del nostro tempo e delle nostre città." (Com)