Alitalia: Fit-Cisl, bene ministro Franco su brand, ora avanti veloce su newco

- Sulla vicenda del brand Alitalia "c'è stato un apprezzabile e definitivo punto di chiarezza da parte del ministro Franco sulla indisponibilità del nostro governo a cedere alle irragionevoli richieste della commissione presieduta da Margrethe Vestager, che chiedeva la rinuncia da parte di Ita al logo e al marchio Alitalia". È quanto sottolinea in una nota la Fit-Cisl. "Auspichiamo che questa netta posizione sia preludio alla partenza a breve della newco con un dimensionamento operativo degno del nostro Paese e della necessità di ripartenza post pandemia, che eviti un destino meramente ancillare rispetto agli altri importanti player europei che nei loro paesi non hanno possibilità di sviluppo e pertanto sono fortemente interessati ad acquisire ulteriori quote di mercato in Italia". (segue) (Com)