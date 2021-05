Alitalia: Fit-Cisl, bene ministro Franco su brand, ora avanti veloce su newco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo - prosegue la nota - stringe e abbiamo l'impressione che possano esserci ritardi negli adempimenti di tutti i processi necessari a una transizione ordinata dalla compagnia in gestione commissariale alla nuova. Ci aspettiamo che nessun attuale dipendente sia lasciato senza la dignità di un salario da lavoro o, se ne maturerà i requisiti, la certezza di una giusta pensione. Allo stesso tempo confidiamo anche nell'esperienza e nell'autorevolezza dei commissari di Alitalia affinché gli stipendi arrivino puntualmente - come è giusto che sia - alle lavoratrici e ai lavoratori che non si stanno risparmiando per tenere in efficienza una compagnia che, da troppo tempo, viene messa in difficoltà. In stretta relazione con la nascita della nuova Alitalia-Ita - conclude la Fit-Cisl - sarebbe opportuno dare finalmente compiutezza all'opera di riordino del sistema aeroportuale nazionale e provare a pensare a un ufficio di ricollocamento specializzato per le tante professionalità che attengono al trasporto aereo". (Com)