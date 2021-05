G20 Salute: von der Leyen, obiettivi sono pandemia sotto controllo, vaccini e preparazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenere la pandemia del Covid-19 sotto controllo, rendere i vaccini disponibili per tutti e preparazione alle prossime crisi. Sono questi i tre obiettivi su cui si concentrerà il Summit globale sulla Salute in corso a Roma. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso introduttivo al summit globale della Salute oggi a Roma. La presidente ha ricordato lo sforzo dei lavoratori della salute: "Questo Summit è per voi", ha detto. "Nella dichiarazione di Roma ci impegneremo tutti a investire in infrastrutture sanitarie", ha aggiunto. "Oggi ci concentreremo su 3 obiettivi. Primo, portare la pandemia sotto controllo ovunque. Secondo, fare in modo che i vaccini siano per tutti e ovunque, non solo con l'export, ma con il potenziamento della capacità produttiva in altre regioni" e "terzo, prepararci per le prossime crisi". (Res)