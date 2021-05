Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, demarcazione confini inizierà solo se soddisfatte condizioni Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le contrattazioni sulla demarcazione dei confini tra Armenia e Azerbaigian inizieranno solo se le precondizioni chieste della parte armena saranno soddisfatte. È quanto riferito in un comunicato del primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, dopo la riunione con il presidente Armen Sarkissian. Le due parti hanno discusso "la situazione al confine armeno-azerbaigiano, e l’intenzione di respingere le unità militari azerbaigiane che hanno invaso il territorio armeno, al fine di escludere altre violazioni contro l'integrità territoriale dell'Armenia", si legge nel comunicato. Sarkissian e Pashinyan, in particolare, hanno affrontato la posizione dell'Armenia sulle precondizioni presentate per l'inizio del processo di delimitazione dei confini con l’Azerbaigian. (Rum)