Mar Cinese Meridionale: oggi l’incontro Cina-Filippine nel pieno delle tensioni (2)

- L'incontro avviene in un momento di massima tensione tra i due Paesi, alimentata dalla presenza di centinaia di pescherecci cinesi (una "milizia marittima", l'ha definita il ministro degli Esteri filippino Teodoro Locsin) nella zona delle isole Spratly, dai divieti di pesca imposti dalla Cina che, secondo le Filippine, invadono parti delle Zona economica esclusiva (Zee) del Paese. Manila ha risposto con proteste formali e con l'organizzazione di esercitazioni marittime nell'area rivendicata dalla Cina. Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha chiarito la scorsa settimana che non ritirerà le navi dalle acque contese anche se la Cina dovesse "ucciderlo". Duterte, che è sempre più sotto pressione nel suo Paese perché assuma una posizione più dura nei confronti della Cina e della presenza di centinaia di imbarcazioni cinesi nella Zee di Manila nel Mar Cinese Meridionale, ha precisato che le Filippine hanno due navi militari nell'area, attorno alle isole Kalayaan e alla scogliera di Mischief. "Non voglio andare allo scontro, non voglio problemi. Rispetto la vostra posizione e voi rispettate la mia. Ma non andremo in guerra", ha aggiunto Duterte a fronte della richiesta della Cina di ritirare le due navi. Sempre la scorsa settimana il segretario agli Esteri Locsin ha affermato che le Filippine sono pronte a una nuova protesta diplomatica nei confronti di Pechino in ragione dell'aumento del numero di imbarcazioni cinesi nella Zee di Manila. Ai microfoni dell'emittente "Bloomberg", Locsin ha dichiarato che i pescherecci cinesi nella Zee filippina sono aumentate dai 200 dello scorso marzo a quasi 300. Parole che giungono dopo quelle del capo delle forze armate di Manila, generale Cirilito Sobejana, che ha annunciato l'intenzione delle Filippine di costruire "un hub logistico" sull'isola di Thitu, nell'arcipelago delle Spratly, per consentire "alle navi militari di rifornirsi e ai marinai di riposarsi". L'ufficiale ha anche fatto sapere che unità della Marina filippina sono state dispiegate in nove avamposti del Mar Cinese Meridionale e che saranno installate telecamere a circuito chiuso per monitorare quel che accade nelle acque contese. (segue) (Cip)