Mar Cinese Meridionale: oggi l’incontro Cina-Filippine nel pieno delle tensioni (4)

- Le dispute marittime nel Mar Cinese Meridionale durano da decenni. La Cina basa le proprie rivendicazioni su una mappa risalente al 1947, in cui con "nove tratti" si delimitava la sovranità cinese sulle acque in questione, includendole pressoché per intero. Alla luce di tali rivendicazioni, Pechino ha costruito isole artificiali e postazioni militari in più punti, provocando proteste da parte degli altri Paesi coinvolti nelle dispute. Anche Taiwan rivendica pressoché in toto la sovranità sul Mar Cinese Meridionale mentre Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei, ne reclamano solamente alcune parti. La disputa tra Filippine e Cina si è accesa in particolare con la vicenda dell'atollo Mischief, a 130 miglia nautiche dall'isola filippina di Palawan, dove nel 1994 Pechino ha costruito un riparo per i suoi pescatori per poi trasformarlo in una vera e propria fortificazione nel corso degli anni, con un'attività più intensa tra 2012 e 2016. La Cina aveva preso il controllo della barriera corallina già dal 1995, attirando forti proteste dalle Filippine e da altri Stati che però non hanno impedito la realizzazione delle fortificazioni. Una disputa ulteriore risale al 2012, quando si è verificato un faccia a faccia tra la Marina delle Filippine e pescherecci cinesi presso la secca di Scarborough, a 120 miglia nautiche dall'isola filippina di Luzon. Nel 2013 Manila si è appellata alla Corte internazionale d'arbitrato dell'Aia, la quale tre anni dopo ha affermato che Pechino non dispone di alcuna base legale per rivendicare sovranità all'interno della "linea dei nove tratti". Il verdetto non ha fermato le rivendicazioni di Pechino, che ha negato la validità della sentenza e ha mantenuto i suoi avamposti. Cina e Filippine hanno poi avviato un meccanismo di consultazioni bilaterali per le risoluzioni delle dispute marittime, di cui l'ultima sessione (la quinta) si è svolta nel 2019. (Cip)