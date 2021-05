© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd "perde il pelo, ma non il vizio. Lotta contro la ricchezza, non comprendendo che così crea povertà. 'Questo è il momento di dare soldi, non di prenderli' e, aggiungo, di creare ricchezza". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Questa - conclude - è la stella polare della riforma Fiscale di Forza Italia". (Rin)