- "Adesso anche furti oltre al degrado al cimitero Flaminio. Siamo di fronte a un'amministrazione che ignora la sicurezza e il decoro sotto tutti i punti di vista, senza alcun rispetto per i defunti. Vergogna". Così in un tweet la consigliera del Pd capitolino, Giulia Tempesta (Com)