Comuni: Sibilia (M5s), pronti bandi Rigenera Italia, partiranno a inizio agosto

- "Grazie al piano Rigenera Italia la transizione ecologica è già partita". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno del Movimento cinque stelle Carlo Sibilia nel corso dell'appuntamento settimanale con 'Punto Social'. "Il ministero dell'Interno - prosegue Sibilia - ha messo a disposizione un miliardo di euro per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. La novità è che i bandi per Rigenera Italia partiranno già dai primi di agosto, e i Comuni potranno presentare i progetti per la città. I progetti potranno riguardare, ad esempio, un cantiere per migliorare l'illuminazione pubblica, rifare il tetto di una scuola o realizzare un impianto per produrre energia con cui ricaricare anche i veicoli elettrici. Per ottenere i fondi relativi all'anno in corso bisogna far partire i cantieri entro il 15 settembre. Un'opportunità da non perdere", conclude il sottosegretario M5s. (Rin)