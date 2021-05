Scuola: Bianchi, senza dad nessun collegamento per ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza la didattica a distanza "molti ragazzi non avrebbero avuto nessun collegamento con la scuola". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite a SkyTg24. "La dad è stata usata in alternativa alla totale assenza", ha aggiunto Bianchi. Per il prossimo anno scolastico "ci saranno ragazzi e insegnanti che con più forza saranno capaci di dominare i loro strumenti", ha sottolineato il ministro. (Rin)