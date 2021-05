Lazio: assessore Agricoltura, bene ok Conferenza Stato-Regione a decreto contrasto cocciniglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Regione Lazio siamo lieti che sia stato espresso parere favorevole in Conferenza Stato-Regioni sullo schema del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali relativo alle misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto della cocciniglia tartaruga". Lo comunica in una nota l'assessora Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Un provvedimento - aggiunge - per cui ringraziamo il ministro Stefano Patuanelli, che ha accolto gli emendamenti presentati dal Lazio, frutto di un lavoro di concerto, scambio e confronto tra il nostro servizio fitosanitario e le associazioni ambientaliste attive in materia sul territorio". (segue) (Com)