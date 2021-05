Lazio: assessore Agricoltura, bene ok Conferenza Stato-Regione a decreto contrasto cocciniglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Decreto prevede infatti che l'eventuale abbattimento dei pini infestati da cocciniglia sia limitato alle sole piante irrimediabilmente compromesse e senza più alcuna possibilità di recupero e di cura e che gli interventi siano il meno invasivi possibile, compatibilmente con lo stato fitosanitario. Saranno così evitate le potature drastiche e salvaguardati i pini, patrimonio per la nostra regione, e saranno adottate - per i trattamenti fitosanitari in endoterapia, consentiti da fine inverno ad inizio autunno - tecniche in grado di contenere il numero e la dimensione dei fori di iniezione, sempre al fine di evitare stress alle piante. Una volta firmato dal ministro Patuanelli, il Decreto sarà pubblicato in Gu e come Regione provvederemo a pubblicare le linee guida di intervento previste per i Comuni, enti locali cui spetta la competenza degli interventi", conclude Onorati. (Com)