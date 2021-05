Russia-Usa: Cremlino, diplomazie al lavoro per migliorare i rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le diplomazie di Russia e Stati Uniti sono impegnati in uno sforzo attivo per migliorare le relazioni bilaterali e alcuni progressi sono stati raggiunti negli ultimi giorni. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso del briefing con la stampa. "L'assenza di contatti politici non impedisce l'attrazione reciproca, che credo possa essere ancora più importante. Forse, l'attrazione reciproca fra i nostri scienziati, esperti di tecnologia, studenti (...) può diventare la base per la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi", ha detto Peskov. (Rum)