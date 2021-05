Covid: bozza Iss, ulteriore calo casi non associati a catene di trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (13.565 vs 19.619 la settimana precedente). E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio elaborato dall’Istituto superiore di Sanità. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (41,9 per cento vs 40,3 per cento la scorsa settimana). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,1 per cento vs 38 per cento). Infine, il 19,9 per cento è stato diagnosticato attraverso attività di screening(Rin)