Germania: accoltellamenti di Dresda, l'autore condannato all'ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale statale superiore di Dresda ha condannato all'ergastolo l'estremista islamico che, il 4 ottobre 2020, accoltellò una coppia di turisti tedeschi omosessuali in visita nel capoluogo della Sassonia, provocando una vittima e un ferito. L'imputato, un profugo siriano oggi 21enne, è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi. Il movente è stato rintracciato nell'estremismo islamico. Arrestato il 20 ottobre scorso, il giovane era noto alla polizia della Sassonia come radicalizzato pronto a commettere atti di violenza. Il siriano era giunto in Germania nel 2015, durante la crisi dei rifugiati. Il giovane, la cui richiesta di asilo era stata respinta, era stato condannato nel 2017 a più di due anni di carcere per incitamento ad attentato terroristico e per reclutamento a favore dello Stato islamico. (segue) (Geb)