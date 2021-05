Germania: accoltellamenti di Dresda, l'autore condannato all'ergastolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2017, il condannato avrebbe sposato sempre più la causa del sedicente califfato, decidendosi a commettere un attentato. Il giovane potrebbe essersi radicalizzato ulteriormente durante la detenzione. A settembre dello scorso anno, il siriano era stato rilasciato una volta scontata la pena ed era sotto sorveglianza della polizia. Dalle indagini è emerso che il giovane intendeva uccidere dei “miscredenti” in Germania e poi emigrare nei territori controllati dallo Stato islamico in Siria e Iraq. I due turisti tedeschi furono accoltellati perché omosessuali, con l'estremista islamico che intendeva punirli per il loro “grave peccato”. (Geb)