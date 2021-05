Azerbaigian: Banca mondiale stanzia 53 milioni di euro per sviluppo infrastrutture stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha stanziato un fondo da 53 milioni di euro per il sostegno dell’Azerbaigian nel progetto di connettività e sviluppo regionale. È quanto riferisce la Banca mondiale in un comunicato, specificando che il progetto “fornirà una connettività di trasporto sicura, efficiente e resistente al clima, e circa 250 mila persone beneficeranno di infrastrutture stradali aggiornate, così come di migliori opportunità economiche e di un più facile accesso alle strutture di servizio essenziali”. "Questo progetto aiuterà l'Azerbaigian a raggiungere le sue priorità di sviluppo nazionale", ha detto Sarah Michael, la dirigente responsabile della Banca mondiale in Azerbaigian, aggiungendo che con questo sostegno "il Paese è impegnato a garantire in questo decennio che i benefici dello sviluppo siano distribuiti uniformemente in tutte le aree dell'Azerbaigian, per costruire comunità inclusive e sostenibili, sfruttare il pieno potenziale delle aree rurali e migliorare le competenze dei cittadini”. (segue) (Res)