Azerbaigian: Banca mondiale stanzia 53 milioni di euro per sviluppo infrastrutture stradali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto finanzierà tre aree chiave per l'Azerbaigian: in primo luogo gli investimenti in strade e infrastrutture agricole e logistiche ausiliarie, che contribuiranno a sostenere la connettività e l'accessibilità al mercato; il piano garantirà poi l'assistenza tecnica per lo sviluppo di sistemi di gestione della rete stradale e la progettazione della logistica stradale e delle strutture di mercato, per migliorare le opportunità di generazione di reddito per le comunità locali. "Il progetto provvederà alla costruzione di terrapieni stradali rialzati, con l'uso di materiali appropriati per affrontare le vulnerabilità climatiche", ha detto Nijat Valiyev, capogruppo della Banca mondiale, aggiungendo che “fornirà anche opportunità di lavoro, sia durante la costruzione delle strade che durante il funzionamento delle strutture stradali, che contribuiranno alla ripresa post Covid". (Res)