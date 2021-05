Milano: Boccalini (taxiblu), questo fine settimana sarà banco di prova importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che comincerà stasera sarà senza dubbio un fine settimana particolare con il coprifuoco esteso alle 23 che anche se solo per un’ora in più potrebbe veder aumentare i movimenti di persone in giro, nei ristoranti e in generale per la città e quindi quelli ovviamente di potenziali clienti” lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “Un banco di prova importante in attesa di ulteriori allentamenti sulla circolazione delle persone che ci saranno da qui in avanti. Un auspicio che ci auguriamo di veder confermato per i tanti colleghi milanesi e lombardi che soprattutto nel turno notturno sono rimasti praticamente fermi o quasi per svariati mesi in attesa di poter 'prendere' una corsa. Inoltre qualche seppur lieve segno di ripartenza lo riscontriamo già tra stazioni e aeroporti, vedremo anche qui se il fine settimana incentiverà ulteriormente gli spostamenti, anche se parlare di ritrovata normalità, sui numeri di persone trasportate, è ancora senza dubbio prematuro” conclude Boccalini. (Com)