Energia: Enel X elettrifica e rende sostenibili le torri Wtc e San Vincenzo a Genova

- Due edifici iconici di Genova, le Torri World Trade Center e San Vincenzo, abbracciano la sostenibilità ambientale: entrambe sono simboli del commercio e degli affari, polo di riferimento per medie e grandi imprese e la Torre San Vincenzo dal 2005 è anche la sede genovese di Confindustria, che occupa un terzo dell'edificio. Stando al relativo comunicato stampa, gli interventi realizzati da Enel X prevedono la riqualificazione energetica degli edifici attraverso la sostituzione dei generatori di calore a gas metano con pompe di calore aria/acqua ad alta efficienza. In particolare si è proceduto con la sostituzione delle caldaie a gas metano preesistenti con una pompa di calore di potenza pari a due megawatt nel caso di Torre San Vincenzo e con due pompe di calore da 950 kWt e 900 kWf ciascuna, oltre alla rimozione di gruppi frigoriferi esistenti, nel complesso del World Trade Center. “Nel segmento dei consumi finali la percentuale di elettrificazione è molto bassa : l’elettrificazione dei due complessi iconici rappresenta un progetto pilota che ha previsto la sostituzione delle caldaie a gas metano preesistenti con impianti a pompa di calore e che, oltre a ridurre i consumi di circa il 40 per cento, consentono di diminuire le emissioni di CO2”, ha commentato Sonia Sandei, responsabile dei progetti di elettrificazione di Enel Italia. “Un intervento sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico che rende concreto il concetto di sustainable city”, ha aggiunto. (segue) (Com)