Energia: Enel X elettrifica e rende sostenibili le torri Wtc e San Vincenzo a Genova (2)

- “Sulla sommità del World Trade Center al 24mo piano le pompe di calore installate alimentano un impianto in grado di riscaldare a nord e raffreddare a sud contemporaneamente, in base all’esposizione al sole, uffici che sono circondati da vetrate: l’intervento si è dimostrato un successo dal punto di vista tecnico ed economico, infatti il rientro dell’investimento, grazie alle agevolazioni da ecobonus, è avvenuto in poco più di tre anni e i risparmi sono stati superiori rispetto alle previsioni”, spiegano Marco Bavastro, amministratore del Wtc, e Domenico Carmosino, promotore del progetto risparmio energetico delle Torri del Centro San Benigno. “Grazie alla collaborazione con Enel X abbiamo migliorato le caratteristiche energetiche e ambientali in un grattacielo di 23 piani prestigioso ed energivoro: la sostituzione di generatori a combustione tradizionale con pompe di calore ad alta efficienza, che associati ad una building automation avanzata ci permetteranno di ottenere risparmi sui consumi energetici pari a circa il 40 per cento”, spiega Lorenzo Merello, titolare di Ggs e amministratore della Torre San Vincenzo. (Com)