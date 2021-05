Ue: Gentiloni, ripresa in corso, 2 giugno nostro orientamento fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa è in corso e finalmente coinvolgerà anche i settori più colpiti dalla crisi, come turismo e viaggi. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, entrando ai lavori della riunione informale dell'Eurogruppo a Lisbona. "Sono contento di essere qui, nella bellissima Lisbona" e "il fatto che siamo qui conferma l'allentamento delle misure restrittive e questo fatto è la base della ripresa che è finalmente in corso, come abbiamo descritto nelle nostre previsioni economiche una settimana fa", ha detto. "La ripresa finalmente coinvolgerà anche i settori più colpiti da questa crisi, particolarmente il turismo e l'industria dei viaggi, e abbiamo un po' di ottimismo anche per questi settori", ha aggiunto Gentiloni. "Dovremo ovviamente continuare a sostenere le nostre economie, senza ritirare prematuramente gli aiuti e la Commissione darà il 2 giugno la nostra guida di bilancio", ovvero l'orientamento fiscale dell'esecutivo europeo ai Paesi Ue per le politiche di bilancio. (Beb)