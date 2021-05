Iran: telefonata Zarif-Borrell, focus su accordo nucleare iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo riferisce un comunicato della diplomazia di Teheran, secondo cui le parti hanno discusso dei colloqui in corso a Vienna per ripristinare l’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa). Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, Borrell e Zarif hanno discusso dei progressi registrati finora nei negoziati e delle questioni ancora irrisolte. Da parte sua, il ministro degli Esteri iraniano ha elogiato gli sforzi compiuti da Borrell e dalla diplomazia europea per facilitare i colloqui tra le parti. Zarif ha anche definito ancora una volta “inaccettabile” la prosecuzione delle sanzioni statunitensi e del “terrorismo economico” degli Stati Uniti durante la presidenza di Joe Biden. (Res)