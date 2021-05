India: Covid, circa 5.500 infezioni da “fungo nero” e 126 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto “fungo nero”, ovvero la mucormicosi, ha colpito circa 5.500 persone in India e provocato almeno 126 decessi. Si tratta di una rara e pericolosa infezione fungina che si sta diffondendo in associazione all’uso di steroidi nella terapia del Covid-19. I dati, riferiti dalla stampa indiana, sono ancora parziali e provengono dai singoli Stati. Il governo centrale ha inserito la malattia tra quelle soggette a notifica ai sensi della legge sulle epidemie (Epidemic Diseases Act ), pertanto i governi statali hanno l’obbligo di segnalare i casi confermati e sospetti nell’ambito del Programma integrato di sorveglianza delle malattie (Idsp). La mucormicosi causa gravi problemi, come la perdita della vista, e può provocare anche il decesso, soprattutto nei pazienti diabetici. I sintomi sono arrossamenti agli occhi e al naso, febbre, mal di testa, tosse, affanno, ematemesi e alterazione dello stato mentale. La malattia può essere gestita somministrando antimicotici, controllando il diabete, interrompendo i farmaci immunomodulanti, riducendo gli steroidi e ricorrendo al debridement chirurgico ovvero alla rimozione dei tessuti necrotici. (segue) (Inn)