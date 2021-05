India: Covid, circa 5.500 infezioni da “fungo nero” e 126 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Maharashtra è lo Stato più colpito, con circa duemila infezioni e 90 decessi. Seguono il Gujarat per numero di casi, intorno a 1.200, e l’Haryana per decessi, 14. In una comunicazione agli Stati il sottosegretario alla Sanità Lav Agarwal ha raccomandato il rispetto delle linee guida del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) per la diagnosi e il trattamento. Il Maharashtra aveva già aggiornato le proprie linee guida raccomandando uno screening sui pazienti in ossigenoterapia per più di sette giorni e chiedendo a Nuova Delhi di assicurare rapidamente allo Stato forniture dell’antimicotico amfotericina B. Diversi altri Stati hanno classificato la mucormicosi come epidemia e formato delle task force. Tra loro il Rajasthan, il Telangana, il Punjab, il Tamil Nadu, l’Orissa, il Gujarat. (Inn)