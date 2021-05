Roma: Raggi, giardini piazza Vittorio sono fiore occhiello della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto è bello tornare nei giardini di piazza Vittorio? Sono stata lì ieri dove ho dato il mio contributo al meraviglioso Albero delle Identità: un mosaico artistico che ognuno di noi può contribuire a creare con la propria foglia. Mi hanno chiesto di pensare e trascrivere un’abilità, un valore, che per me è fondamentale: ho scelto il coraggio". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ho poi passeggiato per i viali dove abbiamo posizionato diversi totem informativi multimediali, in più lingue. Grazie a un QRCode - spiega Raggi - si può accedere a contenuti multimediali come l’audio che conduce i bimbi alla scoperta dei giardini, i video con informazioni storiche, la mappa. Questi giardini non smettono mai di stupirmi. Sono sempre più belli, più ricchi, più vivi. Un fiore all’occhiello per Roma".(Rer)