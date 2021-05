Polonia: ministro Ambiente, dal 2022 stop a sussidi per l'acquisto delle stufe a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non garantirà più sussidi per l'acquisto delle stufe a carbone dal primo gennaio del 2022. Lo ha detto il ministro del Clima e dell'Ambiente polacco, Michal Kurtyka, intervistato dall'agenzia di stampa "Pap". La decisione presa dal governo era attesa dalla Commissione europea, spiega Kurtyka, ma è anche l'esito di quanto determinato nel piano nazionale di ripresa e resilienza e nel cosiddetto Patto polacco. Il ministro ha riportato che nell'ambito del programma "Aria pulita", avviato nel settembre del 2018, solamente il 15 per cento dei beneficiari ha deciso di installare stufe a carbone, mentre oltre il 50 per cento ha scelto stufe e caldaie a gas e aumenta la popolarità delle pompe di calore. Il programma, oltre a finanziare la modernizzazione termica degli edifici, ha sussidiato la transizione da fonti di riscaldamento ad emissioni elevate a fonti più ecologiche. Tra le soluzioni offerte c'è stata finora proprio il finanziamento all'acquisto di stufe a carbone almeno di quinta generazione, al fine di sostituire quelle più vecchie e inquinanti. (Vap)