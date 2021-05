Ue-Usa: Le Maire, buon compromesso tassazione al 15 per cento a multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un "buon compromesso" fissare ad almeno il 15 per cento la tassazione sui ricavi delle multinazionali, come hanno proposto gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro dall'Economia francese, Bruno Le Maire, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo a Lisbona. Le Maire ha sottolineato che non è importante "la cifra" ma avere un "accordo politico" entro la riunione del G20 di luglio, che si svolgerà in Italia. (Frp)