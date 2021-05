Medio Oriente: Ue, bene cessate fuoco, serve soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore l'annunciato cessate il fuoco che pone fine alle violenze a Gaza e nei dintorni. "Elogiamo l'Egitto, il Qatar, le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e altri che hanno svolto un ruolo di facilitazione in questo. Siamo sconvolti e ci rammarichiamo per la perdita di vite umane negli ultimi 11 giorni", si legge in una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "Come l'Ue ha costantemente ribadito, la situazione nella Striscia di Gaza è stata a lungo insostenibile. Solo una soluzione politica porterà una pace sostenibile e porrà fine una volta per tutte al conflitto israelo-palestinese. Ripristinare un orizzonte politico verso una soluzione a due Stati resta ora della massima importanza. L'Ue è pronta a sostenere pienamente le autorità israeliane e palestinesi in questi sforzi", ha aggiunto il Seae. "A tal fine l'Ue rinnova il suo impegno con i principali partner internazionali, compresi gli Stati Uniti, e altri partner nella regione, nonché con il quartetto del Medio Oriente rivitalizzato", ha concluso. (Beb)