Azerbaigian: in primo trimestre 2021 segnato +33 per cento trasporto merci per via aerea

- Il trasporto di merci per via aerea è aumentato del 33 per cento in Azerbaigian nei primi quattro mesi del 2021. È quanto emerge da un’indagine del Comitato statale di statistica, secondo cui il volume delle merci trasportare tramite l’uso dei velivoli è stato pari a 139 mila tonnellate nel periodo da gennaio ad aprile di quest’anno. Inoltre, secondo i dati, le compagnie aeree hanno accolto 176 mila passeggeri in meno, e il 99,1 per cento dei trasporti nel Paese è stato effettuato da mezzi appartenenti al settore statale, mentre lo 0,9 per cento è relativo al settore privato. (Rum)