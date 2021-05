Medio Oriente: in vigore il cessate il fuoco dopo undici giorni di scontri e centinaia di vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in vigore alle 2:00 di stanotte nella Striscia di Gaza il cessate il fuoco approvato ieri sera dalle autorità di Israele, a undici giorni dalla ripresa delle ostilità fra lo Stato ebraico e i gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamica, lo scorso 10 maggio. Il bilancio provvisorio dei quasi ininterrotti raid aerei israeliani e lanci di razzi da Gaza è di 232 vittime palestinesi nell'enclave, tra cui almeno 66 minori, e di 12 morti in Israele, tra cui due cittadini thailandesi e un indiano. Il numero complessivo di feriti è di circa 1.600 dal lato palestinese e almeno 350 da parte israeliana. Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf) sono stati lanciati dalla Striscia contro città e comunità israeliane e basi dell'esercito circa 4.000 razzi, centinaia dei quali sono caduti all'interno dell'enclave. Almeno il 90 per cento dei razzi lanciati contro il territorio israeliano è stato intercettato dal sistema di difesa aerea Iron Dome. Le Idf affermano di aver ucciso almeno 225 membri dei gruppi Hamas e Jihad islamica. Gli scontri tra forze israeliane e manifestanti in Cisgiordania e Gerusalemme hanno invece causato almeno 29 morti, dal lato palestinese, e migliaia di feriti. (segue) (Res)