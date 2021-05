Medio Oriente: in vigore il cessate il fuoco dopo undici giorni di scontri e centinaia di vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la notte, migliaia di persone sono scese in piazza per le strade della città di Gaza a festeggiare il momento dell’entrata in vigore del cessate il fuoco. I predicatori hanno cantato inni alla “vittoria della Resistenza”, e diverse marce celebrative hanno avuto luogo in varie città dell’enclave, su tutte a Khan Yunis, dove i dimostranti hanno raggiunto la residenza della famiglia di Mohammed al Deif, capo di Stato maggiore delle Brigate al Qassam (braccio militare del movimento palestinese Hamas). Il vice capo di Hamas a Gaza, Khalil al Hayya, ha tenuto un discorso ai dimostranti dicendo: “Oggi celebriamo due volte, la gioia del Ramadan e dell’Eid (al Fitr) e la gioia della vittoria, dell’orgoglio e della dignità”. La decisione di imporre il cessate il fuoco, approvata ieri sera dalle autorità israeliane, è giunta dopo che si sono fatti più pressanti gli inviti internazionali a porre fine alle ostilità, divampate lo scorso 10 maggio. (segue) (Res)