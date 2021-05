Medio Oriente: in vigore il cessate il fuoco dopo undici giorni di scontri e centinaia di vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Israele, dopo almeno sette ore di tregua, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni al movimento imposte nel Paese, incluse le comunità prossime al confine con la Striscia di Gaza. Le scuole resteranno ancora chiuse, oggi, nelle regioni centrali e meridionali dello Stato ebraico. Il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, ha ringraziato il segretario di Stato Usa Antony Blinken per il sostegno “senza compromessi” degli Stati Uniti a Israele, dopo aver avuto questa notta una conversazione telefonica con l’omologo statunitense. Secondo quanto annunciato da Blinken ieri sera e confermato dai media israeliani, il capo della diplomazia di Washington si recherà nei prossimi giorni in Medio Oriente per visitare Israele, la Cisgiordania, l’Egitto e la Giordania. Secondo quanto riportato stanotte dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, l’Egitto invierà due delegazioni di sicurezza, rispettivamente a Tel Aviv e nei Territori palestinesi, per monitorare l’attuazione dell’accordo per il cessate il fuoco. Obiettivo delle due delegazioni è anche “concordare le misure necessarie” a garantire che la situazione resti costantemente stabile. (Res)