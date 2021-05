Sardegna: Coldiretti, chiuso il percorso di animazione per il distretto sant'Isidoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato un percorso lungo e affascinante - afferma il presidente provinciale di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas - I funzionari di Laore sono stati fondamentali nel supportarci e indirizzarci, cosi come entusiasmante è stato lavorare insieme agli altri componenti del Comitato promotore. Come Coldiretti crediamo fortemente nello strumento del Distretto, come testimonia il fatto che siamo impegnati in più fronti con i diversi distretti che stanno lavorando per il riconoscimento nel sud Sardegna e nel resto dell'Isola. Sono degli strumenti, come abbiamo condiviso anche con le tre amministrazioni del distretto Sant'Isidoro Mario Fadda, che potranno contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio attraverso la valorizzazione del comune patrimonio materiale e immateriale". (Rsc)