Decreto Semplificazioni: Landini (Cgil), contrari a liberalizzazione subappalto e gare a ribasso

- Sul decreto Semplificazioni "siamo contrari al fatto che ci sia la liberalizzazione del subappalto e che si vada alla logica delle gare al massimo ribasso". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. "Se ci saranno queste due cose sarà mobilitazione generale nazionale", ha aggiunto. Per Landini "in un paese in cui si continua a morire sul lavoro, la logica del subappalto libero e delle gare al massimo ribasso sono contro la salute dei lavoratori. Le categoria interessate hanno detto che si può arrivare allo sciopero generale". (Rin)