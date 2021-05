Romania: leader Psd Ciolacu, opposizione ancora non ha visto Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico, all'opposizione in Romania, finora non ha avuto accesso al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "ma abbiamo detto al premier Florin Citu che desiderano un Piano trasparente e decentrato nel territorio". Lo ha detto il leader del Partito socialdemocratico (Psd) - principale partito all'opposizione di Bucarest, Marcel Ciolacu in una dichiarazione dopo l'incontro con il premier Citu sul tema de Pnrr. A sua volta, il premier Citu ha detto di aver presentato alla delegazione del Psd, il Piano nazionale per capitoli, con gli elementi di riforma contenuti nel documento. L'incontro si è svolto dopo che i socialdemocratici hanno chiesto con insistenza di essere consultati in merito al documento, che a loro modo di vedere il premier Citu dovrebbe presentare anche in Parlamento. Ciolacu è stato accompagnato nell'incontro da diversi esponenti del partito, ma anche da rappresentanti delle Pmi e dei sindacati. Il Pnrr è stato esaminato attentamente anche nella seduta di governo di ieri. L'esecutivo di Bucarest ha promesso che il Piano nazionale sarà inoltrato a Bruxelles entro la fine del mese. (segue) (Rob)