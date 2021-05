Romania: leader Psd Ciolacu, opposizione ancora non ha visto Pnrr (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Citu ha più volte ribadito che la crescita economica nel 2021 della Romania sarà superiore a tutte le stime fatte dall'inizio dell'anno. Il premier romeno ha sottolineato nei giorni scorsi che, secondo l'Istituto nazionale di statistica, il salario nominale medio e il potere d'acquisto sono aumentati "in modo significativo" nel mese di marzo di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2020. "Ottime notizie per tutti i romeni. Lo stipendio nominale medio aumenta notevolmente. Il potere d'acquisto dei romeni aumenta notevolmente. Stiamo preparando l'economia per il periodo post-pandemia. La crescita economica nel 2021, di cui beneficeranno tutti i rumeni, sarà sopra tutte le stime dell'inizio dell'anno. Ve lo garantisco", ha scritto il capo del governo di Bucarest su Facebook aggiungendo che i dati mostrano un indice dei guadagni reali del 105 per cento per marzo 2021 rispetto al mese precedente. "Rispetto a marzo dell'anno precedente, l'utile nominale netto medio è aumentato del 7,7 per cento", ha scritto Citu. (segue) (Rob)