Romania: leader Psd Ciolacu, opposizione ancora non ha visto Pnrr (6)

- Il premier romeno ha aggiunto che il Paese ha "una crescita economica superiore alla media dell'Ue, stiamo riducendo i deficit di bilancio". Per questo, ha continuato, "abbiamo assicurato alla Commissione che siamo sulla buona strada per ridurre il disavanzo. È importante che questa componente del Pnrr non incida sul deficit di bilancio perché ha una componente di prestiti, una componente che molti paesi non hanno pienamente assunto". Secondo Citu, la Romania presenterà un Pnrr con un importo totale di 29,2 miliardi di euro che si è soffermato anche sul piano riforme. "Alcune delle riforme: la riforma delle pensioni, che ha il ruolo di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico in Romania. Riforma fiscale per garantire la crescita delle entrate e l'ottimizzazione della spesa nei prossimi anni. Il mio obiettivo chiaro è non introdurre e non aumentare le tasse. Abbiamo dimostrato che è possibile in tempi di crisi. Riforma salariale, l'obiettivo è avere un collegamento tra performance e reddito. Per la prima volta, la Romania ha un piano credibile", ha affermato il premier. (segue) (Rob)