Romania: leader Psd Ciolacu, opposizione ancora non ha visto Pnrr (7)

- La Commissione europea ha stimato per la Romania una crescita del 5,1 per cento nel 2021 e del 4,9 per cento nel 2022. Secondo le ultime previsioni di crescita della Commissione, a febbraio si prevedeva un anticipo del 3,8 per cento per quest'anno e del 4 per cento per l'anno prossimo. Il tasso di disoccupazione è stimato al 5,2 per cento nel 2021 e al 4,8 per cento nel 2022, da un livello del 5 per cento dell'anno scorso. L'inflazione in Romania sarà, secondo le previsioni, del 2,9 per cento nel 2021 e del 2,7 per cento nel 2022, rispetto al 2,3 per cento nel 2020. Inoltre, il disavanzo di bilancio sarà ridotto all'8 per cento del Pil quest'anno e al 7,1 per cento del Pil l'anno prossimo, da un livello del 9,2 per cento del Pil dell'anno scorso, mentre il disavanzo delle partite correnti sarà pari al 4,9 per cento del Pil nel 2021 e al 4,6 per cento del Pil nel 2022, dal 5 per cento del Pil nel 2020. La Commissione europea prevede che la quota del debito pubblico sul Pil raggiungerà il 49,7 per cento quest'anno e il 52, per cento l'anno prossimo, dal 47,3 per cento dell'anno scorso. (Rob)