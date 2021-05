Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di comparatori di prezzo e di imprese assicurative per sospetta intesa su polizze Rca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, grazie all'attuazione dell'intesa, le imprese assicurative sarebbero state in condizione di praticare ai consumatori premi più elevati per le polizze Rca, tramite politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e della politica di prezzo dei concorrenti nel segmento della vendita diretta. I funzionari dell'Autorità giovedì 20 maggio hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società 6Sicuro spa, CercAssicurazioni.it srl, Facile.it Broker di Assicurazioni spa, Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation spa e Compagnia assicuratrice Linear spa. (Com)