Romania: Procura antimafia annuncia sequestro di 1,4 tonnellate di eroina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura antimafia romena (Diicot) ha annunciato il maggiore sequestro di eroina avvenuto finora nel Paese: 1,4 tonnellate, il cui valore di mercato supera i 45 milioni di euro. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". La droga è stata scoperta nel Porto di Costanza, di provenienza dall'Iran, ed era nascosta in due contenitori con materiali da costruzione la cui destinazione finale era l'Europa occidentale. Questa è la seconda più consistente quantità di eroina sequestrata nell'Ue negli ultimi due anni. I poliziotti della Diicot e i procuratori hanno annunciato di aver effettuato ieri tre perquisizioni domiciliari ai membri di un gruppo sospettato di traffico internazionale di eroina. Un giorno prima sono state fatte 5 perquisizioni in due Paesi dell'Europa occidentale. Secondo la polizia romena e la Procura antimafia, a luglio 2020 sono iniziate le indagini nei confronti di un gruppo coinvolto in traffico di droga e alle azioni hanno partecipato anche autorità giudiziarie di più Stati dell'Ue. (Rob)