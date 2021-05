Ungheria: Covid, ministro Esteri annuncia che da Cina arriveranno più vaccini del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Cina arriveranno in Ungheria più vaccini anti Covid di Sinopharm di quanto previsto da contratto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, ripreso dal portale "Hvg". Questa mattina è attesa a Budapest una consegna da 700 mila dosi, di cui 200 mila sono in realtà una donazione del ministero della Difesa di Pechino. Si tratterà della 15ma fornitura di vaccini da parte cinese negli ultimi tre mesi. La notizia di queste consegne in eccedenza arriva solamente un giorno dopo che Gergely Gulyas, capo di gabinetto del primo ministro Viktor Orban, ha dichiarato che l'Ungheria non prenderà parte alla futura fase dell'approvvigionamento di vaccini da parte dell'Unione europea. Entro la fine del 2022, ha spiegato Gulyas, l'Ungheria dovrebbe avere oltre 10 milioni di dosi di provenienza occidentale, pertanto il Paese non avrà carenze di vaccini anche qualora una terza dose si rendesse necessaria. "Inoltre abbiamo quelli di provenienza orientale a disposizione", ha detto il politico. Se l'Ungheria continuasse a partecipare al programma Ue dovrebbe ordinare e pagare per 19 milioni di dosi di Pfizer indipendentemente dalla loro necessità e quindi l'esecutivo "non parteciperà a questo gioco da 120 miliardi di fiorini (335 milioni di euro)", ha proseguito Gulyas. (Vap)