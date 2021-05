Spagna: compagnie aeree vietano per proposta governo di vietare voli a corto raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del governo spagnolo di vietare i voli di durata inferiore alle 2 ore e mezza per ridurre l'impatto ambientale, ha provocato la protesta dell'Associazione delle compagnie aeree spagnole (Ala). L'iniziativa è contenuta nel documento strategico "Spagna 2050" presentato ieri dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cino Dias", un'altra misura che non è stata accolta con favore è l'introduzione di una tassa che scoraggi il viaggiatore aereo frequente o di far pagare i biglietti in base alla distanza percorsa. Dal punto di vista di Ala, infatti, una tassazione più aggressiva scoraggerebbe il passeggero a volare ed avrebbe un impatto "devastante" sul turismo, il principale motore di crescita del Paese. Il divieto dei voli a corto raggio, inoltre, sposterebbe le operazioni di collegamento verso aeroporti di altri Paesi europei. Il presidente di Ala, Javier Gandara, ha evidenziato che si otterrebbe una riduzione marginale delle emissioni di CO2 perché solo le rotte Madrid-Alicante, Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia, Madrid-Malaga e Madrid-Siviglia rientrano in questi parametri. (Spm)