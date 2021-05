Romania: capo diplomazia Aurescu partecipa a riunione Comitato ministri del Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, partecipa oggi alla 131ma riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che si svolgerà in sistema di videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno la democrazia, i conflitti e le crisi in Europa. Secondo quanto riferisce la diplomazia di Bucarest con un comunicato, la riunione ministeriale si svolgerà sotto la guida della Germania, che detiene la presidenza in carica del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Durante il suo intervento, il ministro romeno Aurescu ribadirà, tra l'altro, la posizione di Bucarest a favore della razionalizzazione del multilateralismo e del rafforzamento della resilienza basata sui valori democratici e sul diritto internazionale. Allo stesso tempo, il capo della diplomazia romena esprimerà il suo fermo sostegno alla libertà di espressione e alla lotta contro la discriminazione, il razzismo, la xenofobia e l'incitamento all'odio. (Rob)